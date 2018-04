di Emiliano Papillo

Il Città di Anagni ha sbancato il campo dell'Insieme Ausonia per 1-0 grazie ad una rete di Alessio Giustini e conferma il primato in classifica nel campionato regionale di Eccellenza, girone B. Gli anagnini di mister Fabio Gerli hanno 60 punti dopo 29 gare, uno in piu' del Team Nuova Florida e tre in piu' del Pomezia. Vincendo oggi ad Ausonia gli anagnini hanno confermato la loro bravura nelle gare in trasferta.



Nelle ultime 16 trasferte lontano da Anagni, anche se in questa stagione i ragazzi della Città dei Papi stanno giocando le proprie gare casalinghe a Paliano, i ragazzi di Gerli hanno perso una volta sola. Nuovamente decisivo il centrocampista Alessio Giustini alla quarta rete stagionale in campionato, ormai vicino alle 30 reti in carriera.



​Giustini, 26 anni ha militato nel settore giovanile del Pescara per passare poi al Giulianova in C2, al Santangelo Lodigiano in D, all'Isolaliri in D ed al Roccasecca in Eccellenza dove è rimasto per tre anni prima di andare quest'anno ad Anagni. In carriera due doppiette, una a Roccasecca ed una quest'anno.



«La partita non é stata una delle piu belle da vedere ma l'importante era vincere- ha spiegato Alessio Giustini- Siamo passati subito in vantaggio su una punizione dalla trequarti messa in mezzo; Matteo Federici ha colpito la traversa e sulla ribattuta ho incrociato il tiro al volo, un bel goal. Da li in poi ci siamo abbassati,.anche un pò troppo, ma abbiamo subito davvero poco e nulla».



«Sapevamo che l'Ausonia fosse un avversario ostico- ha aggiunto Giustini- e così si è rivelato. Ma siamo stati davvero bravi a portare a casa tre punti fondamentali. Ora alla fine del campionato mancano cinque gare, dobbiamo guardarle come cinque finali. Sappiamo che tutto dipende da noi. Ogni squadra che ci affronterà ci terrà a fare bella figura con noi quindi nessuno ci regalerà niente. Dobbiamo continuare su questa strada. Già domenica a Cave sul campo della Cavese sarà una battaglia. Ma siamo pronti e sono sicuro diputeremo una grande partita»

