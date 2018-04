di Emiliano Papillo

Il Città di Anagni di mister Fabio Gerli ha sbancato per 2-1 lo stadio di Cave, campo da gioco della Cavese nella gara valida per la 30^ giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Gli anagnini approfittando del pareggio esterno del Team Nuova Florida a Roccasecca e della sconfitta casalinga del Pomezia con l'Arce hanno portato il vantaggio sul Team Nuova Florida a quattro puynti, mentre il Pomezia è a sei punti.



​La classifica dopo 30 partite dice Città di Anagni 63, Team Nuova Florida 59 e Pomezia 57 punti. Gli anagnini nelle ultime 17 trasferte hanno perso solo una volta.

Le reti ciociare di oggi portano la firma di Matteo Federici e del baby Dolce al 93'. Proprio Federici racconta il momento anagnino.



«Cercavo questa rete veramente da tanto. A causa anche di un infortunio è da un mese e mezzo che non bucavo piu' la dete avversaria. Ci sono riuscito e la soddisfazione è tripla in quanto ho segnato su punizione che era il mio sogno, la squadra ha vinto ed ha allungato in classifica e per me quella di oggi è stata la 101^ rete in Eccellenza su 178 totali in carriera- ha spiegato Matteo Federici- sono davvero felicissimo. Con la maglia anagnina è il sesto centro».



«Oggi non è stata una vittoria facile anzi. La Cavese è una buona squadra ed aveva come noi bisogno di punti anche se per motivi diversi. Loro debbono salvarsi. Ma noi abbiamo giocato una grande gara meritando di vincere. Abbiamo preso due legni c'era probabilmente un rigore a nostro favore, la porta sembrava stregata. Ma per fortuna il baby Dolce da poco entrato ha realizzato questo goal importante- ha aggiunto il bomber anagnino- abbiamo aumentato il vantaggio».



«Sinceramente- incalza Federici- non ci aspettavamo la sconfitta casalinga del Pomezia con l'Arce subendo ben cinque reti. Il pareggio del Roccasecca con il Team Nuova Florida poteva starci. Il Roccasecca si sta giocando tutto ed ervamo convinti che facesse una grande gara così è stato. Siamo vicini alla D ma non dobbiamo mollare. Ci attendono ancora quattro finali, quattro battaglie. Il segreto dei nostri successi è il gruppo. Abbiamo voglia di stare insieme e di raggiungere grandi traguardi. Voglio portare questa città in serie D».



​Come detto il Città di Anagni oltre alla sua vittoria deve ringraziare tra le altre anche il Roccasecca di mister Franco Perilli che ha imposto il pare al Team Nuova Flòorioda. In pochi giorni il Roccasecca grazie anche alla vittoria a tavolino ricevuta per la gara contro l'Audace, ha conquistato quattro punti che le hanno permesso di raggiungere a 24 punti il Colleferro. Ora la zona playout è distante solo tre lunghezze.

