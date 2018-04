Ancelotti ha deciso e dice no all’Italia

di Ugo Trani

Ancelotti dice no all’Italia. Non si fida di quanto sta accadendo attualmente in via Allegri. Il fascino della Nazionale c’è, ma senza chiarezza è meglio lasciar stare. La Federcalcio, rappresentata dal commissario Fabbricini e dal suo vice Costacurta, entro qualche mese potrebbe avere un presidente che non è in sintonia con l’attuale vertice. Così Carletto si troverebbe a lavorare con chi non lo ha scelto. E Sibilia, ad esempio, contesta l’ingresso del figlio Davide nello staff.



PALAZZO IN BILICO

Ancelotti, da Toronto, ha giocato d’anticipo, chiamandosi fuori già ieri (la Figc aspettava una risposta entro martedì). Una telefonata all’amico Costacurta per permettere alla Federcalcio di individuare subito l’alternativa: la principale è Mancini che tra qualche settimana lascerà lo Zenit. Fabbricini, però, tiene in corsa anche Ranieri.

L’ingaggio pesa sulla decisione di Carletto: la Figc gli avrebbe garantito, nell’accordo quadriennale, circa 4 milioni netti all’anno (più di 1 garantito dallo sponsor tecnico della Nazionale), anche se il M5S ha già fatto capire di essere pronto a mettersi di traverso. Ancelotti ne avrebbe voluti 5 (al Bayern Monaco, da esonerato, ne prende ancora 8: il contratto scade a luglio). Ma lo stipendio passa in secondo piano: lunedì l’allenatore non ha affrontato la questione nel colloquio con Malagò che ha preceduto quello con Fabbricini e Costacurta. È la spaccatura dentro il Palazzo ad aver allontanato Carletto dalla Nazionale: Sibilia, Gravina e Tommasi uniti contro l’attuale triumvirato. Meglio ascoltare allora le proposte dalla Russia, tra queste anche lo Zenit del rivale Mancini, e dalla Premier. Se Mourinho dovesse andare al Psg, c’è lo United.



