Ancelotti sogna Benzema. Il Real non molla Hazard

di Eleonora Trotta

Il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti si è ritrovato oggi all'Hotel Vesuvio, prima della partenza per il ritiro di Dimaro dove sono attesi tantissimi tifosi azzurri. Il tecnico si ritiene soddisfatto della rosa a disposizione ma non abbandona il sogno Benzema, senza trascurare la priorità: il terzino destro.

Il preferito resta Stefan Lainer del Salisburgo con il quale c'è un accordo totale da tempo, ma le alte richieste del club austriaco hanno obbligato, anche strategicamente, De Laurentiis a valutare le alternative. Il secondo della lista si conferma così Santiago Arias, già obiettivo della Juve, mentre Darmian continua ad aspettare i bianconeri, ora però concentrati su CR7. Piace anche il duttile Vrsaljko, da tempo nel mirino dell'Inter.

A Madrid intanto il caso Cristiano Ronaldo continua ad appassionare i sostenitori spagnoli, curiosi di conoscere anche le nuove stelle in arrivo, da Mbappé a Kane. E tra gli obiettivi individuati dal presidente Perez, sta scalando posizioni Hazard. Impegnato al Mondiale con il suo Belgio, il fuoriclasse del Chelsea ha già trovato un accordo con le merengues.

