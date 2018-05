Ancelotti: «In Coppa Italia tifo Milan. Mancini? Il ct ideale per l'Italia»

di Redazione Sport

«Vedrò la finale di Coppa Italia con la maglia del Milan addosso». Lo rivela a Milan Tv Carlo Ancelotti, in collegamento telefonico da Vancouver. «Speriamo di poter festeggiare - aggiunge Ancelotti, ex allenatore di Milan e Juventus -, la squadra di Gattuso avrà molto coraggio. Ai tifosi dico di stare vicini alla squadra, seguendola con passione. È chiaro che è un momento delicato, perché la squadra è un pò indietro ma con i giusti investimenti e le qualità imprenditoriali che hanno i dirigenti penso si possa risalire. Se Yonghong Li vede il Milan e gli batte il cuore siamo già un passo avanti. I successi di Berlusconi credo che siano dipesi soprattutto da quello». Ancelotti promuove inoltre il lavoro di Gattuso: «La cosa più evidente è che la squadra ha una sua identità in entrambe le fasi. Credo si possa migliorare nel tempo a fare una pressione più alta. In fase di possesso penso che l'idea del controllo del gioco c'è ma la finalizzazione è un pò mancata quest'anno».



«Roberto Mancini è un ottimo allenatore, è motivato e ha esperienza internazionale. Se il prossimo ct fosse lui, credo che la Nazionale sarebbe in buone mani». Carlo Ancelotti, in un'intervista a Milan Tv, caldeggia la candidatura di Roberto Mancini come prossimo ct della Nazionale e spiega il proprio rifiuto ad allenare gli Azzurri: «La mia è stata una scelta, voglio allenare un club. Non me la son sentita di cambiare mestiere. È stata una decisione difficile, ma devo ascoltare quello che sento». Sul proprio futuro Ancelotti non si sbilancia: «Un mio possibile ritorno nel calcio italiano? Non lo so cosa può succedere, io non avrei problemi a tornare in Italia. Orientativamente posso anche pensare di stare fermo ancora, perché onestamente non vedo tante possibilità per poter tornare ad allenare. Ma non è un problema, credo che prima o poi qualcosa salterà fuori».



«Coppa Italia? Siamo abituati a tenerci molto perché negli ultimi tre anni l'abbiamo alzata con grande piacere e soddisfazione. Quindi anche mercoledì sera all'Olimpico vogliamo ripetere quel gesto che può essere un grande atto d'amore, di soddisfazione e di riconoscenza per il nostro pubblico». Lo ha detto l'ad della Juventus Beppe Marotta parlando della finale di Coppa Italia con il Milan in occasione della Charity Gala Dinner della Serie A a sostegno della ricerca sul tumore al seno. «Sappiamo di avere di fronte un avversario che in questo trofeo probabilmente si gioca tanto della stagione però da parte nostra saremmo orgogliosi di poterlo alzare per la quarta volta consecutiva», ha aggiunto Marotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA