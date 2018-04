Anderson ringrazia i tifosi: «L'Olimpico è stato il nostro uomo in più»

Felipe Anderson, uno dei protagonisti del match, intervenuto ai microfoni di Sky Sport elogia la squadra e i tifosi: «Siamo un po’ arrabbiati per gli episodi, ma non possiamo lasciarci influenzare sul campo. Quando giochiamo palla a terra siamo forti e lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Stiamo lavorando tanto, abbiamo studiato la loro squadra: hanno una grande intensità, siamo stati bravi nell’atteggiamento. La mia stagione col lavoro in questa stagione potevo crescere ancora, poi c’è stato l’infortunio ma alla fine è passato. Sono sempre pronto per sfruttare le mie opportunità. L’Olimpico è stato il nostro uomo in più, ci sostenevano anche quando sbagliavamo».

