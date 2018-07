di Emiliano Papillo

Nuovo colpo di mercato per l'Anitrella che nella mattinata odierna si è assicurata le prestazioni del laterale Sandro Carfora, ex Anagni. Un giocatore capace di fare la differenza in un campionato impegnativo come quello di Promozione. Lunedì sarà a disposizione di mister Angelo Bottoni nel primo allenamento della stagione 2018-2019 della squadra della frazione di Monte San Giovanni Campano.



Sono 21 i convocati da mister Angelo Bottoni per il ritiro.

PORTIERI: Francesco Lisi e Daniele Sbardella

DIFENSORI: Davide Lombardi, Mauro Bianchi,Merolle, Pierluigi Cocco, DavideSeferi, Simone Alfonso, Daniele Nardozi, Fabiano Diamanti;

CENTROCAMPISTI: Roberto Celenza, Simone Sperduti, Alessio Fortini, Fabrizio Belli, Sandro Carfora, Luca Fontana, Mario De Lellis, Scarsella

ATTACCANTI: Davide Carmassi, Francesco Cardinali, Diego Mastrantoni.



«Abbiamo una buona rosa, molto giovane ma con alcuni elementi di esperienza- spiega mister Angelo Bottoni- Numericamente un po' pochini, ma di qualità. L'obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica, dietro le grandi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA