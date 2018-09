di Emiliano Papillo

Francesco Cardinali, anagnino, 28 anni di professione attaccante, un passato nella Primavera del Torino e due brutti infortuni alle spalle, re del goal in Promozione. Come il suo collega di ruolo Zaccaro del Formia ha realizzato cinque reti nelle prime tre giornate. Cardinali ora milita nell'Anitrella di mister Angelo Bottoni dopo aver realizzato 15 reti in campionato e due in Coppa Italia lo scorso anno con il Città di Anagni in Eccellenza. Cardinali che aveva contribuito a suon di goal ed indossando la fascia di capitano alla promozione in D della squadra della sua città, ha fatto una scelta di vita, rinuncoiando per motivi di lavoro e per la famiglia a giocare nel massimo campionato dilettantistico regionale.



Ha deciso di ripartire a 28 anni dalla Promozione, dall'Anitrella, squadra della frazione di Monte S»an Giovanni Campano allenata da Angelo Bottoni, lo stesso tecnico con il quale alla Dinamo Colli, altra frazione del centro monticiano, ha realizzato 30 reti in una stagione vincenzo il campionato di Promozione.



«Non sono mai partito così bene in una stagione- ha confessato al Messaggero, Francesco Cardinali- nella stagione del mio massimo bottino di reti, 30 alla Dinamo Colli ne realizzai tre in tre gare girando alla fine del girone di andata a 17 reti in 17 partite. Sinceramente non mi aspettavo un inizio così positivo. Superare le 30 reti? Sarà difficile, ma ci proverò. Ad Anitrella mi trovo bene, c'è una società seria ed ambiziosa, un tecnico che conosco bene ed un ottimo gruppo di compagni di squadra».



Domenica scorsa l'Anitrella ha superato 3-1 il Casalvieri con una doppietta, la seconda stagionale di Cardinali. Un successo che ha permesso ai neroverdi di portarsi a quota sei punti in classifica ad una lunghezza solamente dalla capolista Mistral Gaeta. Domenica ci sarà proprio la sfida tra i due bomber principi Zaccaro e Cardinali a Formia.



In carriera per Cardinali finora 140 reti all'attivo.



«Domenica sarà Formia-Anitrella, non Zaccaro contro Cardinali. Si tratta di una gara molto dura, mi auguro di vincere- ha concluso Cardinali- poi se riuscirò a fare goal la felicità sarà doppia. Zaccaro lo conosco, è molto bravo speriamo di trovare le maniere giuste per fermarlo. Il mio sogno è tornare in Eccellenza con questa maglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA