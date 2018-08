Anzio esulta, bentornata serie D: panchina a Murgia, De Luca è il dg

di Ugo Baldi

Il Comunicato Ufficiale di oggi del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini è un vero e proprio passepartout per l'Anzio Calcio. Una chiave che apre le porte del ritorno in serie D dell'Anzio, seconda tra le squadre ancora in graduatoria per i ripescaggi in quarta serie. Cavese e Imolese sono state infatti ammesse a disputare il prossimo campionato di serie C, il che rende disponibili ulteriori due posti (dopo i tre coperti ieri dal Consiglio Direttivo della Lnd) in serie D, considerando anche che Bari, Cesena e, eventualmente, Avellino, sarebbe inserite in soprannumero qualora facessero richiesta (il Bari già l'ha fatto). L'ufficializzazione è arrivata subito dopo con un Comunicato (il numero 66) della Lega Nazionale Dilettanti.



La notizia del ripescaggio dell'Anzio ha sbloccato anche la situazione panchina, che è stata affidata a Pino Murgia. Nominato anche il dg, l'avvocato Augusto De Luca. Con il ripescaggio dell'Anzio in serie D si "sblocca" anche la composizione degli organici nei campionati regionali, di Eccellenza e Promozione. Oggi, si riunisce il Consiglio Direttivo del CR Lazio, al termine del quale si dovrebbero sapere quali e quante squadre festeggeranno il salto di categoria "fuori campo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA