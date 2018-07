Anzio, in attesa del ripescaggio in D Pascucci corre verso la panchina

di Paolo Baldi

C'è stato un contatto nei gorni scorsi tra il presidente dell'Anzio Rizzaro e il tecnico Carlo Pascucci che nella passata stagione ha guidato il Latina. I due a quanto sembra hanno trovato un accordo di massima oltre a tanti punti in comune per quello che riguarda la costruzione della squadra. Si aspetta ora l'ufficializzazione del ripescaggio della società tirrenica in serie D per annunciare la collaborazione e partire con l'allestimento della rosa. Molti saranno quelli promossi dal settore giovanile, pochi i confermati, tanti i giocatori in arrivo.







