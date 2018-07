Ufficializzate la graduatorie per gli eventuali ripescaggi che potrebbero rendersi necessari al completamento dell’organico del campionato di Serie D per la stagione sportiva 2018/2019. L'Anzio 1924 è al terzo posto e il suo possibile ripescaggio in serie D è quanto mai probabile, vista la disponibilità di posti attuale (tre) e quelli che si renderanno disponibili per le ammissioni d'ufficio in serie C.



Modalità - Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2018/2019 si terrà conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale della LND, in via prioritaria, fra le società perdenti le gare di play-out. In caso di vacanza di posti, saranno ammesse in ordine alternato una società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il campionato di Serie D 2017/2018, e una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del campionato di Eccellenza 2017/2018, secondo la graduatoria predisposta dalla LND.



SOCIETA’ SERIE D PERDENTI PLAY-OUT E RETROCESSE A SEGUITO DI DISTACCO SUPERIORE PUNTI 8, s.s. 2017/2018

1. CALCIO MONTEBELLUNA punti 42,5

2. JESINA punti 40

3. ANZIO punti 33,5

4. VARESINA punti 31,5

5. LUMEZZANE punti 29,5

6. VARESE punti 27,5

7. RIGNANESE punti 27

8. CASTELVETRO punti 26

9. GRUMELLESE punti 24,5

10. NUORESE punti 19,5



SOCIETA’ PERDENTI SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA (I e II turno, s.s. 2017/2018)

1. CLASSE punti 37

2. CANNARA punti 34,5

3. VILLAFRANCA punti 34

4. AGROPOLI punti 21

5. BUSTO punti 16,5

6. CITTA’ SANT’AGATA punti 15



SOCIETA’ SERIE D RETROCESSE DIRETTAMENTE, s.s. 2017/2018

1. CORREGGESE punti 20



Le società interessate potranno far pervenire eventuali osservazioni relative esclusivamente alla attribuzione dei punteggi sopraindicati entro e non oltre il giorno 26/7/2018 ore 20, utilizzando esclusivamente una casella di posta elettronica certificata e scrivendo all’indirizzo: interregionale@pec.it. Decorso tale termine le graduatorie si intenderanno definitive. Non sono state inserite in graduatoria le domande presentate da Alto Tavoliere San Severo (sanzione per illecito sportivo nella stagione sportiva 2015-2016) e Fabriano Cerreto (per espressa rinuncia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA