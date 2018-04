Anzio, è retrocessione dopo il ko di Albano. Rizzaro: «Stagione nera»

di Ugo Baldi

L'Anzio, con la sconfitta per 1-0 contro l'Albalonga, dopo tre stagioni retrocede dalla serie D in Eccellenza. «Abbiamo dato il massimo anche contro la seconda in classifica», spiega il presidente Rizzaro. «Abbiamo centrato due pali e sbagliato un rigore. Peggio di cosi non so cosa dire. E' stata una stagione stregata per tanti motivi. Ogni domenica siamo stati stati puniti. Non meritavamo di scendere. Ora puntiamo al terzultimo posto, se riusciremo a vincere domenica contro la Flaminia. Poi chideremo il ripescaggio. Le carte in regola le abbiamo. Siamo una società sana».

E se doveste tornare in Eccellenza? «Proveremo a risalire subito anche se sarà difficile. Io non mollo tanto facilmente».

