di Ugo Baldi

L'Aprilia sta per aumentare le potezialità a livello societario. La conferma arriva dal presidente Ivano Tassinari che ha festeggiato il traguardo delle tre stagioni come numero uno. La prima squadra ha ottenuto un'agevole salvezza in serie D, preludio di un possibile futuro importante. «C'è una trattativa in corso con delle persone disposte a collabarare con noi. Si tratta di persone che hanno esperienze del calcio laziale. Dobbiamo rilanciare il settore giovanile e la scuola calcio, ma senza tralasciare la prima squadra. Il tecnico Venturi è un punto fermo insieme al suo staff. Speriamo che non riceva offerte più interessanti».

Quanto ai nuovi ingressi il numero uno del calcio biancoazzurro ha specificato: «C'è già una collaborazione per il settore giovanile molto attiva con il Racing Club di Ardea, di proprietà di Antonio Pezzone. Speriamo di coinvolgerlo anche nel progetto Aprilia».





