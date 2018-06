Aprilia, Capparella: «Ora pensiamo alla società, poi alla squadra»

di Paolo Baldi

L'Aprilia 2018/2019 è in cantiere. A dirlo è Marco Capparella neo amministratore delegato della società bianco azzurra. «Le energie investite sino ad ora nell' Aprilia - ha sottolineato- sono state concentrate su questioni amministrative e finanziarie; confermo che incontrerò personalmente la squadra e lo staff nei prossimi giorni mi auspico di avere con tutti un confronto costruttivo sui progetti futuri».

Che la nuova società punta a costruire qualcosa di importante per la prossima stagione lo si intuisce dai movimenti in corso. Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato l'arrivo del diesse Alessandro Battisti che stava alla Nocerina e che è stato anche alle dipendenze di Chieti e Aquila. Quanto al tecnici si fanno i nomi di Morgia ex Nocerina e Ginestra ex Altamura.

