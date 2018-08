Aprilia, s'allontana l'ipotesi Cassano. La squadra pareggia con il Gravina

di Paolo Baldi

Calcio d'estate: per la Racing Aprilia c'è stato il secondo pari consecutivo in tre giorni. Dopo quello contro la Flaminia è arrivato anche il 2-2 con il Gravina. La prima rete della partita è stata firmata da Romani per l'Arprilia, la seconda da Santoro per i pugliesi, la terza da Rocchino sempre per l'Aprilia e l'ultima da Guadalupi sempre per il Gravina. Quanto alla vicenda di Antonio Cassano, che ha scatenato un'attenzione mediatica elevata intorno alla squadra di Venturi, l'Aprilia Racing Club ha ufficialmente fatto sapere che l'ex barese non arriverà. La società, tuttavia, resta attiva e dopo gli arrivi di Daniele Corvia e Ruben Olivera, tra gli altri, non esclude altri colpi di mercato

