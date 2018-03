Arbitri, Fabbricini, Costacurta e Nicchi a Coverciano per il raduno di A e B

di Redazione Sport

“Vi ritengo una componente fondamentale. Vi ammiro molto, e soprattutto vi ringrazio. Senza di voi sarebbe difficile fare ragionamenti propositivi per il futuro. Il vostro è un lavoro complesso e difficile, i tempi sono cambiati, siamo passati dal racconto alla radio alla vivisezionatura delle immagini video relative alle vostre prestazioni. Siete considerati nel nostro mondo i custodi del tempio”. Così Roberto Fabbricini, Commissario Straordinario della FIGC, durante l’intervento di saluto al gruppo riunito degli arbitri della Serie A e della Serie B.



Introdotto dal Presidente dell’Associazione, Marcello Nicchi, che ha fatto gli onori di casa assieme ai Responsabili delle due Commissioni, Nicola Rizzoli e Emidio Morganti, Fabbricini nella sua visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano era accompagnato dal Vice Commissario Alessandro Costacurta.



“Sono onorato - ha affermato Nicchi - che abbiate accettato il nostro invito, la considero una bella occasione per farvi conoscere da vicino il lavoro che i nostri arbitri fanno settimanalmente”.



Particolare apprezzamento per la vicinanza manifestata alla squadra arbitrale, attraverso la presenza dell’attuale vertice Federale, è stata espressa da Rizzoli e Morganti, che poi hanno continuato nell’attività formativa e didattica.



I lavori, sempre alla presenza dei due rappresentanti Federali, sono proseguiti con una seduta di preparazione atletica e con la simulazione dell’utilizzo della tecnologia VAR, nell’apposita sala allestita presso il Centro Tecnico.

