​Pairetto, ciclone di polemiche: Tagliavento saluti e abbracci

di Roberto Avantaggiato

Dopo Daniele Orsato, ora tocca a Luca Pairetto. Il tritacarne dei sospetti e delle polemiche non abbraccia soltanto la corsa scudetto, costata un finale di stagione sereno all’arbitro di Schio, finito a dirigere in Qatar. Ma anche la corsa salvezza e quella per l’Europa League, macchiata egli ultimi giorni dalle parole di due tecnici. In settimana era toccato a Giampiero Gasperini accusare Pairetto (figlio d’arte) di “minacce”, facendo esplodere una vera e propria bomba che dovrà essere disinnescata dalla Procura Federale, e magari da quella arbitrale. Su Pairetto, ieri si è pronunciato anche l’allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, che ha parlato, riferendosi all’arbitro torinese, di «grandi tradizioni con il Chievo, visti anche i precedenti dell’anno scorso. Ovviamente è una casualità». Parole che generano sospetti e avranno anche qui strascichi da parte della Procura. E’ certo, per ora, che questo finale di stagione non sta regalando grandi momenti di serenità all’Aia, che sembra aver perso quegli equilibri che le avevano conferito di avere un peso (verbale e non solo) in ambito federale. A Pairetto, Donadoni rimprovera di non aver concesso un rigore (che sembra esserci) per intervento di Tomovic su Verdi. Pairetto, poi, il rigore lo concede ai bolognesi per un fallo di mano Hetemaj su tiro di Masina. Nella giornata di ieri è stato concesso solo un altro calcio di rigore.



Da Mazzoleni alla Lazio con qualche dubbio sul contatto tra Ceccherini e Lulic, che neanche la Var scioglie. La Lazio reclama altri due calci di rigore: il primo per un fallo su Anderson lanciato in corsa in area, il secondo per un presunto fallo di mano (il pallone in realtà colpisce la spalla) su cross di Patric. Si lamenta anche la Spal, che a Torino prima vede la salvezza poi le streghe e reclama un rigore per un fallo di Moretti su Felipe. Il calcio del difensore del Torino è sul piede del calciatore della Spal, ma Mariani decide di non intervenire e neppure il Var Damato lo aiuta. Finale da dimenticare per Fiorentina-Cagliari, dopo un bruttissimo fallo di Veretout su Joao Pedro. Valeri punisce il calciatore viola con il dovuto rosso, ma forse avrebbe dovuto assumere provvedimenti nei confronti di calciatori, protagonisti di una rissa vergognosa. Doppio rosso di Guida in Atalanta-Milan: a Toloi dopo l’applauso ironico nei suoi confronti e a Montolivo per intervento pericoloso. Serata delicata per Gavillucci, costretto a sospendere per qualche minuto Samp-Napoli a causa dei cori d’insulto dei tifosi della Samp a quelli del Napoli. In serata, all’Olimpico Tagliavento chiude la sua stagione e la sua carriera, partecvipando alla passerella di Roma-Juve, una festa per due. Bello l’abbraccio (chissà che qualcuino non ricami sopra anche questo...) che Daniele De Rossi ha riservato all’arbitro ternano, che ha diretto l’ultima gara della sua lunga strada da arbitro di serie A.



© RIPRODUZIONE RISERVATA