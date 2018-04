Il big match Inter-Juventus affidato a Orsato, il Napoli con Mazzoleni

Daniele Orsato della sezione di Schio è stato designato per arbitrare il big-match della 16/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, fra Inter e Juventus, in programma sabato 28 aprile nello stadio Meazza di Milano alle 20,45. Fiorentina-Napoli, di domenica 29 aprile alle 18, è stata invece affidata a Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. Tornando a sabato, alle 18 scenderanno in campo Roma e Chievo nella sfida che verrà diretta da Giampaolo Calvarese di Teramo. Infine, domenica 29 alle 20,45, Massimiliano Irrati di Pistoia fischierà in Torino-Lazio.



Queste le designazioni arbitrali della 16/a giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domenica 29 aprile alle 15.

Atalanta-Genoa: Fabbri di Ravenna Bindoni-Mastrodonato; iv: Pairetto var: La Penna avar: Minelli

Benevento-Udinese: Maresca di Napoli Tegoni-Peretti; iv: Balice var: Mariani avar: Di Vuolo

Bologna-Milan: Giacomelli di Trieste Tasso-Tolfo; iv: Saia var: Gavillucci avar: Schenone

Crotone-Sassuolo (h.12.30): Damato di Barletta Dobosz-Posado; iv: Abbattista var: Di Bello avar: Marrazzo

Fiorentina-Napoli (h.18.00): Mazzoleni di Bergamo Vuoto-Preti; iv: Doveri var: Massa avar: Meli

Inter-Juventus (sabato h.20.45): Orsato di Schio Di Fiore-Manganelli; iv: Tagliavento var: Valeri avar:Giallatini

Roma-Chievo (sabato h.18.00): Calvarese di Teramo Fiorito-Zappatore; iv:Baroni var: Manganiello avar:Di liberatore

Sampdoria-Cagliari: Abisso di Palermo Del Giovane-Santoro; iv: Marinelli var: Pasqua avar: Vivenzi

Torino-Lazio (h.20.45): Irrati di Pistoia Carbone-Ranghetti; iv: Ghersini var: Chiffi avar: Crispo

Verona-Spal: Banti di Livorno Valeriani-Longo; iv: Pinzani var: Rocchi avar: Tonolini.

