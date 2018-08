di Emiliano Papillo

Ottima prestazione dell'Arce del patron Alessandro Marrocco che questa mattina ha superato in amichevole per 3-1 l'Alatri del tecnico Marco Frioni. La piu' alta categoria, Eccellenza per l'Arce e Promozione per l'Alatri si è vista. In tre amichevoli la squadra di Campolo ha vinto due volte pareggiando con il Ferentino. In rete per i giallobù due volte il bomber Andrea Pintori ed una volta Gianmarco D'Alessandris. Ora riposo fino al 16 quando ci sarà una seduta pomeridiana, mentre venerdì prossimo doppia seduta. Prossime amichevoli per l'Arce il 18 agosto con il Monte san Giovanni Campano ed il 22 agosto con il Real Cassino. Da definire una terza amichevole il 26 agosto.



«Sono state finora due settimane importanti in cui ho visto un grande gruppo mettersi a completa disposizione- ha spiegato mister Stefano Campolo dell'Arce- Stiamo facendo un buon lavoro ma c'è ancora da migliorare, specialmente sulle marcature preventive in fase di impostazione. Davanti abbiamo giocatori importanti, esperti e molto professionali che stanno facendo crescere come atteggiamento i piu' giovani. In tre amichevoli abbiamo fatto due vittorie ed un pareggio. Il calcio d'agosto serve solo per dare minutaggio e provare quelli che potranno essere i vari assetti tattici. Abbiamo provato tanti ragazzi Juniores».



«Non credo assolutamente ai risultati del calcio d'agosto- ha aggiunto campolo- c'è ancora molto da lavorare e migliorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA