di Emiliano Papillo

L'Arce del neo tecnico Stefano Campolo suda senza sosta da una settimana nel centro sportivo di Ceprano dove sta preparando la stagione 2018-2019 che la vedrà ai nastri di partenza del campionato regionale di Eccellenza. Tanti volti nuovi tra i quali Andrea Pintori, Gianluca Colò, Matteo Sanna, Emanuele Simone e tanti giovani di belle, ma anche alcune certezze. Una su tutte è Cristian Lillo, 36 anni centrocampista e capitano della compagine del presidente Alessandro Marrocco.



«Quella che sta per iniziare sarà la mia quarta stagione consecutiva ad Arce, un ambiente che mi vuole bene e dove mi trovo a meraviglia. Purtroppo però tra le tante note positive- ha spiegato Cristian Lillo- ne ho una molto negativa. Non sono ancora riuscito a fare goal con questa maglia, sembra una maledizione. Per me non sembra vero in quanto pur essendo un centrocampista ho sempre portato una media di 4-5 reti a stagione. Mi manca questa rete da dedicare alla mia famiglia, a chi ha creduto sempre in me, al presidente Marrocco ed alla gente di Arce che mi ama. Prometto il massimo impegno per sfatare questo tabù. sarà il mio primo obiettivo stagione».



«Per il resto- aggiunge Lillo- la società ha costruito una buonissima squadra, un mix tra esperti e giovani che può fare molto bene. Dire dove possiamo arrivare oggi è troppo presto, però cercheremo di mettere in pratica gli insegnamenti del mister Campolo che vuole sempre una squadra propositiva, mai arrendevole, votata all'attacco pur con i giusti equilibri e che non si arrende mai. Di certo la prima cosa che dobbiamo raggiungere è la salvezza».



«Questa prima settimana è stata positiva. C'è entusiamo e voglia di lavorare e già nella prima amichevole contro una squadra forte come il Ferentino che sarà protagonista in Promozione ho visto ottime cose. Siamo sulla strada giusta. Ho giocato oltre 400 gare in Eccellenza, piu' di 500 tra i dilettanti, ma la voglia di lottare e fare bene è ancora tanta- ha incalzato Lillo- penso di giocare almeno altri due-tre anni poi mi piacerebbe fare l'allenatore. Nel frattempo pensiamo a questa stagione dove bisogna portare l'Arce in alto. Abbiamo un presidente ambizioso e competente non vogliamo deluderlo. La fascia di capitano mi responsabilizza ancora di piu', ma sono sempre stato uno che ha sempre lottato».

