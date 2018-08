di Emiliano Papillo

Andrea Pintori, attaccante esterno di 38 anni, ex Cassino è uno degli acquisti piu' importanti dell'Arce del patron Alessandro Marrocco che si appresta ad iniziare una nuova avventura nel campionato regionale di Eccellenza. Pintori, tanti anni di professionismo alle spalle diputerà il suo primo campionato regionale di Eccellenza laziale. In passato ha disputato questo campionato per un anno e mezzo in Sicilia. E' stato l'autore anche di una delle due reti, l'altra è stata di Gianmarco D'Alessandris con la quale l'Arce ha superato in amichevole per 2-1 il Monte san Giovanni Campano di mister Ezio Castellucci. Per i monticiani in goal Loreto Macciocca.



Andrea Pintori si racconta in esclusiva al Messaggero.

«Dovevo venire qui ad Arce già un anno fa, avevo raggoiunto l'accordo e mi sono allenato con la squadra. Poi la mattinata successiva all'accordo arrivò una chiamata dal Cassino in serie D. Volevo misurarmi con quella categoria ed ho scelto la Città Martire. Con l'Arce ci lasciammo però bene con la promessa che ci saremmo risentiti al termine della passata stagione- ha spiegato Andrea Pintori- Così è stato ed ora sono qui. Mi trovo benissimo e sono felicisismo per la scelta. Mi sento benissimo fisicamente ed anche mentalmente, condizioni ideali per fare bene».



«Io sono sardo- ha aggiunto Pintori- ed a 17 anni ho iniziato a girare da Nord a Sud per giocare a calcio. In 21 anni ho fatto tutte le categorie dall'Eccellenza a salire fino alla C1. Mi mancano serie A e serie B, ma ho tanti anni alle spalle di professionismo, Marsala, Acireale, Benevento, Gela. Sono un attaccante esterno al quale piace saltare l'uomo, che ha nella velocità e nel tiro le armi migliori. Riesco da esterno quasi sempre ad andare in doppia cifra al termine della stagione. A Benevento ho realizzato addirittura 12 reti. Solo lo scorso anno a Cassino ho fatto 4 goal, pochi, ma ho giocato pochisismo, solo tre volte da titolare. Ora sto benisismo e sono pronto a questa nuova avventura».



«Dove può arrivare l'Arce? Non lo so- incalza Pintori- vivremo alla giornata. la squadra è nuona e c'è un allenatore Stefano Campolo che a mio parere vale categorie superiori. E' preparatissimo.Ci sta insegnando il suo modo di vedere il calcio che condivido in pieno. La società è molto seria e competente e ad Arce c'è tanto entusiamo. Peccato dover giocare a Ceprano per i lavori nella nostra struttura ma sono sicuro che saremo seguiti in massa. Ora lavoreremo per farci trovare pronti per l'avvio del campionato. Vivo a Ceccano dal 2007 e qui ad Arce ho trovato una seconda casa, ambiente sano e familiare. Mi auguro di fare tanto goal. Penso di giocare almeno fino a 40 anni poi vorrei fare l'allenatore. Ho due compagni di reparto validi quali Buonanno e D'Alessandris, speriamo di portare in alto l'Arce. Per poter parlare di serie D è troppo presto, ma ci sono le basi per fare bene».

