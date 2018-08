Argentina, ecco la nuova Seleccion: c'è anche Giovanni Simeone

Ci sono cinque 'italianI' nella lista della nuova Argentina dell'ex Lazio Lionel Scaloni, attuale ct 'ad interim'. L'Albiceleste giocherà in amichevole il 7 settembre a Los Angeles con il Guatemala e l'11 in New Jersey contro la Colombia, e Scaloni ha chiamato ben 29 giocatori, tra i quali non c'è Messi che ha lasciato temporaneamente la nazionale, così come Otamendi. Molte le novità, fra le quali, inaspettate, il bomber della Viola Giovanni Simeone e l'ex Palermo Franco Vazquez, che ha giocato in amichevole con l'Italia (nel marzo 2015 contro l'Inghilterra) ma poi si è pentito della scelta dichiarando di essere «solo argentino». E ora Scaloni ha deciso di chiamarlo, viste le sue buone prestazioni nel Siviglia. Oltre a Simeone, gli 'italianI' della lista sono Icardi, Lautaro Martinez, Dybala e Pezzella.



Questi i convocati dell'Argentina di Scaloni: - portieri: Franco Armani (River), Geronimo Rulli (Real Sociedad), Sergio Romero (Manchester United). - difensori: Fabricio Bustos (Independiente), Gabriel Mercado (Siviglia), Germán Pezzella (Fiorentina), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Alan Franco (Independiente), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio), Leonel Di Plácido (Lanús), Eduardo Salvio (Benfica), Marcos Acuna (Sporting Lisbona). - centrocampisti: Leandro Paredes (Zenit), Santiago Ascacibar (Stoccarda), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbona), Gonzalo Martnez (River), Giovani Lo Celso (Psg), Franco Cervi (Benfica), Maxi Meza (Independiente), Matas Vargas (Vélez), Franco Vázquez (Siviglia), Ezequiel Palacios (River). - attaccanti: Angel Correa (Atletico Madrid), Lautaro Martnez (Inter), Mauro Icardi (Inter), Gio Simeone (Fiorentina), Cristian Pavon (Boca), Paulo Dybala (Juventus). (ANSA).

