Argentina, Higuain raggiunge il ritiro a Buenos Aires: «Sogno un grande Mondiale»

Gonzalo Higuain ha raggiunto il ritiro dell'Argentina a Buenos Aires. L'attaccante della Juventus si è unito al resto dei convocati dal Ct Jorge Sampaoli in vista dei Mondiali, in programma il prossimo giugno in Russia. »La gente pensa che noi giocatori non facciamo sacrifici. La mia bambina ha 72 ore (di vita, ndr) e ho dovuto lasciarla, spero che lo sforzo venga premiato«, ha detto il 'Pipità, atterrato in Argentina a tre giorni dalla nascita della figlia. Il giocatore, inoltre, si è detto »felice per questa chiamata« con la speranza di »disputare una grande Coppa del Mondo«. Oltre all'attaccante bianconero, hanno raggiunto il ritiro dell»Albicelestè anche il portiere Franco Armani (River), il difensore Federico Fazio (Roma), il centrocampista Ever Banega (Sevilla) e l'esterno Ángel Di María (Paris Saint-Germain). L'Argentina farà il suo debutto contro l'Islanda il 16 giugno nel Gruppo D, completato da Croazia e Nigeria.



