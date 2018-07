Argentina, Maradona attacca Zanetti: «Vuole fare tutto lui»

Diego Armando Maradona mette nel mirino anche Javier Zanetti. L'ex campione argentino non ha risparmiato parole pesanti nei confronti dell'attuale vicepresidente dell'Inter, che nelle scorse settimane si era detto disponibili ad aiutare l'AFA, la federcalcio argentina. «Si offre sempre per fare tutto - le parole dell'ex Pibe de Oro in un'intervista al sito TyC Sports -. C'è da fare il presidente dell'Inter e lui è il primo, serve un preparatore fisico e lui vuole farlo. Serve un giocatore e si mette in panchina. Questa attitudine non mi piace», ha concluso Maradona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA