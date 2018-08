Argentina, Maradona: «Il nuovo ct? Strano che non ci sia il mio nome tra i candidati»

Oggi è presidente della Dinamo Brest, club bielorusso, ma a Diego Armando Maradona sarebbe piaciuto che il suo nome fosse circolato anche per la panchina dell'Argentina, per il momento affidata ad interim a Lionel Scaloni. A casa, dopo due interventi dal dentista, il 'Pibe de orò ha scelto la rete social per esprimere il proprio malcontento nel non vedere il suo nome tra i 'papabilì futuri ct dell'Albiceleste. «Per quanto riguarda la Seleccion, voglio dire che mi dà fastidio che alcuni giornalisti non mi includano tra i possibili tecnici - ha scritto 'El Diez' - Mi ricordo che all'inizio, quando giocavo tutti mi conoscevano e invece adesso pare non più - si lamenta Maradona - mi dispiace che alcuni giornali argentini non abbiamo preso in considerazione la mia candidatura, scrivono di altri ex ct ma non di me. Ma questa è la stampa sportiva che abbiamo noi argentini. In ogni caso - conclude - ho un contratto di 3 anni e la Dinamo Brest ha la mia parola. Sebbene io per la Seleccion darei la vita», conclude.

