Argentina, presidente della federcalcio: «Messi continuerà a giocare in nazionale»

Lionel Messi continuerà a giocare per la nazionale Argentina, una volta che sarà definito ad agosto il nuovo allenatore. Lo ha confidato il presidente della Federcalcio argentina (AFA), Claudio Tapia. «Penso che continuerà, dobbiamo lasciarlo tranquillo, avviare il progetto e vedere come stanno le cose», ha aggiunto Tapia a radio Mitre di Buenos Aires. Il numero uno dell'AFA è convinto che non verrà meno l'impegno di Messi per la nazionale nonostante l'eliminazione anticipata alla Coppa del Mondo 2018 e le precedenti frustrazioni accumulate. «Dentro di lui questo colpo sarà stato molto difficile da assorbire, ma l'Argentina ha bisogno di lui. In Messi ha visto un grado di responsabilità che gli generiamo noi. Pensiamo che sia un supereroe, ma è un essere umano e il carico delle responsabilità che ha avuto addosso lo hanno portato a giocare male», ha riconosciuto Tapia. Dopo l'esonero di Jorge Sampaoli, il quarto allenatore che ha avuto l'Albiceleste in quattro anni, l'AFA è ora focalizzata su un progetto a lungo termine. «Dobbiamo lavorare con un obiettivo a otto anni», ha detto il presidente. Il prossimo allenatore «lo sceglieremo insieme al comitato esecutivo» dell'AFA.



