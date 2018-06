Stampa argentina, Sampaoli accusato di molestie sessuali: rischia l'esonero

di Redazione Sport

Radio Mitre apre lo scandalo. E siamo solo all'inizio, il Mondiale non è ancora cominciato e Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, sembra essere finito nei guai. il ct dell'Albiceleste avrebbe tentato - secondo Radio Miorte - di violare sessualmente una cuoca all'interno di una struttura messa a disposizione della Federcalcio a Buenos Aires. La vittima avrebbe subito manifestato la volontà di denunciare il grave episodio, ma sarebbe stata tenuta a freno. Si parla di pressioni da parte dei vertici dell'AFA per non creare un "caso di Stato" in un momento così delicato, ovvero alla vigilia del Mondiale in Russia, già raggiunta dall'Argentina. Si mormora addirittura di un esonero di Sampaoli prima dell'esordio dell'Albiceleste, programmata per il 16 contro l'Islanda.

