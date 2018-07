Russia 2018, Sampaoli resta ct dell'Argentina

Jorge Sampaoli resta alla guida della Nazionale argentina dopo il deludente mondiale in Russia terminato con l'eliminazione negli ottavi di finale contro la Francia. È la decisione presa dalla Federcalcio argentina, Afa, che ha affidato al tecnico 58enne l'Under 20 il cui allenatore, Sebastian Beccacece, è stato ingaggiato dal club Defensa y Justicia. La posizione di Sampaoli è stata congelata con la Federazione che si è ripromessa di incontrare il ct, che ha un contratto fino al 2022, per discutere i motivi dei cattivi risultati in coppa del mondo.

