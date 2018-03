Arsenal-Milan 3-1: l'arbitro e Donnarumma condannano Gattuso

di Salvatore Riggio

Il Milan perde anche in casa dell’Arsenal (3-1), dopo lo 0-2 di San Siro di una settimana fa. Rino Gattuso sperimenta il 4-4-2 con André Silva, che in campionato si è sbloccato contro il Genoa, accanto a Cutrone. Sugli esterni ci sono Suso e Calhanoglu, mentre Montolivo gioca in mezzo al posto di Biglia. In difesa, come terzino destro, c’è Borini. È subito un bel Milan: dopo 44 secondi André Silva, ben imbeccato da Suso, può già segnare, ma il portoghese non inquadra lo specchio della porta. L’Arsenal quando ha la palla tra i piedi mostra tutte le sue qualità nel palleggio, ma sono i rossoneri a sbloccare il risultato al 35’ con un bellissimo tiro dalla distanza di Calhanoglu, che sorprende Ospina. Passano solo 3’ e l’arbitro concede un rigore per un contrasto in area di Rodriguez su Welbeck. Un penalty generoso, che lo stesso Welbeck realizza spiazzando Donnarumma. Prima dell’intervallo, l’Arsenal sfiora due volte il raddoppio. Prima con Mkhitaryan, che al 46’ manda sul fondo un colpo di testa, poi con un tiro di Wilshere che Donnarumma è bravissimo a respingere. Nella ripresa la gara è ancora emozionante. Donnarumma manda in angolo su tiro di Mkhitaryan, poi ci provano Suso e Cutrone, ma la palla in entrambe le occasioni terminano sul fondo. Gattuso inserisce Kalinic e Bonaventura per trovare il raddoppio, ma al 26’ Xhaka chiude il discorso qualificazione trovando il 2-1 su una papera di Donnarumma. Nel finale arriva anche il 3-1 di Welbeck.



