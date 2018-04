Arsenal, post Wenger: in lizza anche Allegri, Ancelotti e Vieira

di Eleonora Trotta

Il sostituto di Wenger «va individuato il prima possibile» sottolinea l'Arsenal, alle prese con il casting internazionale per la panchina della prossima stagione. Così, a sei giorni dalla semifinale di Europa League, il club inglese ha intensificato i contatti per valutare con attenzione il successore ideale del francese. L'eredità, del resto, è molto pesante: 22 anni di gestione, 17 trofei e una coda di polemiche, con la nascita del partito #Wengerout.



Le ultime indiscrezioni riportano Brendan Rodgers (Celtic) in vantaggio, ma stanno riprendendo quota anche le suggestioni Vieira e Henry, insieme alle opzioni italiane Allegri ed Ancelotti. Quest'ultimo, ricordiamolo, aveva raggiunto una bozza di accordo con i Gunners prima della fine del 2017, ma la sua carta d'identità (classe '59) ha creato una sorta di spaccatura. C'è un'anima del club che preferirebbe un tecnico più giovane, come Jardim, Luis Enrique o Paulo Fonseca. E un'altra intenzionata a ripartire proprio dall'esperienza e dal carisma dell'ex allenatore del Bayern Monaco o del suo (quasi) coetaneo Loew ('60). Stuzzica, poi, la candidatura di Allegri: tra l'altro, anche nei giorni scorsi il livornese ha chiesto al suo entourage di sondare gli umori londinesi. Intanto la Juventus continua a respingere ogni rumor: a Torino sperano di poter trattenere il manager bianconero almeno un altro anno.



