Artena-Flaminia posticipata alle 16. Molinari è il nuovo team manager

di Paolo Baldi

La gara Vis Artena- Flaminia Calcio Civita Castellana valida per la Coppa Italia in programma domenica è stata posticipata per accordo tra le società alle ore 16. Novità nei quadri dirigenziali. Riccardo Molinari (nella foto), 25 anni, ex calciatore della Jfc Civita Castellana è il nuovo team manager della formazione di serie D. Sostituirà Lorenzo Spirito impegnato in un viaggio studio in Norvegia . «Ringrazio la società per la fiducia che mi è stata accordata- ha detto Molinari – sarà sicuramente una bella esperienza».



Il presidente Francesco Bravini, insieme al diesse Gigi Coni, lo hanno presentato alla squadra, al tecnico e allo staff ieri pomeriggio. «Continua la nostra politica – ha fatto notare Bravini – di coinvolgere nel progetto ragazzi locali che hanno interesse a collaborare con noi».

