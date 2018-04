di Ugo Baldi

A due turni dal traguardo. La Vis Artena è ad un passo dalla promozione in serie D. Il presidente Roberto Matrigiani nelle sue quattro stagioni da numero uno rossoverde ha collezionato, una finale di Coppa Italia (persa con l'Albalonga) due terzi posti fila e quest'anno un sogno da realizzare, per ora. Domenica la sfida casalinga con il Tolfa, poi il match sul campo dell'Astrea, una diretta concorrente. «Per ora piedi a terra e massima concentrazione alle prossime parite», avverte il numero uno rossoverde, che torna su quanto accaduto domenica a Torbellaonaca nella sfida contro il Grotte Celoni. «Sul risultato di 3-1 per i nostri avversari,c'è stato un fallo su un nostro giocatore e gli animi si sono un po' surriscaldati», racconta Matrigiani. «A quel punto, sono entrato nell'area spogliatoi per pacificare poichè mi è stato aperto un cancello. Anche perchè con i miei oltre cento chilo non credo di essere in grado di scavalcare nessun ostacolo superiore ai cinquanta centimetri. Magari potessi!.Ho poi spiegato che ero li anche ad un commisario per limitare qualche scaramiccia tra giocatori, che avrebbe comportato qualche espulsione e avrebbe dunque penalizzato la squadra nelle prossime partite. E mentro ero lì c'è stata la nostra rimonta in dieci e sfido chiunque a non esultare dopo quei gol. Non ho fatto nulla di anormale o contro i regolamenti. Mi dispiace per lo sciacallagio gratuito nei miei confronti dopo il termine della partita. Non ho minacciato nessuno e sono andato via tranquillo, accampagnato fino alla macchina dalla Polizia. Qualcuno ha messo in giro tutto il contrario. Mi dispiace per loro ma con i polizziotti con mi sono lasciato con una stretta di mano. Non capisco l'eccesivo clima che si è creato prima durante e dopo questa gara».





