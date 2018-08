Artena, Panella e la quarta serie. «Finalmente giocherò in serie D»

di Tiziano Pompili

E’ da tempo considerato uno dei più forti centrocampisti della regione e in tanti lo hanno spesso definito “sprecato” per l’Eccellenza. Ma Ruggero Panella, mezzala classe 1988, ha sempre rinviato il suo approdo in serie D pur avendo conquistato sul campo per ben cinque volte il salto di categoria (assieme alla vittoria di una Coppa Italia regionale con l’Albalonga e a tre play off persi). Quest’anno la Vis Artena, dove aveva giocato sette anni fa, è riuscito a convincerlo.



«Col patron Di Cori ero già stato sette anni fa, il presidente Matrigiani e il direttore sportivo Angelucci mi hanno sempre testimoniato la loro stima negli anni e con mister Punzi avevo già lavorato ad Albano. La Vis Artena mi ha fortemente voluto e quest’anno si erano create le condizioni giuste per un mio impegno in serie D, così mi sono voluto finalmente misurare in questa categoria…». In realtà, non sarà proprio una primissima volta per lui. «All’inizio della carriera, nel 2005-06, ho fatto qualche presenza con l’Aprilia da giovanissimo. Poi però ho sempre giocato in Eccellenza» ricorda Panella che poi parla della nuova Vis Artena.



«Una squadra giovane, ma che certamente darà battaglia su tutti i campi e in qualsiasi girone dovesse venire inserita. Il nostro obiettivo dev’essere la salvezza». La squadra ha già giocato due amichevoli contro Flaminia (sconfitta per 2-1) e Turris (1-1). «Stiamo cercando i giusti meccanismi e domani torneremo in campo per un altro test col Sora. I gironi? Come detto ci pensiamo poco anche se al momento è probabile che slitti l’esordio in Coppa Italia, in programma il 19 agosto, proprio per l’incertezza sugli organici e sui ripescaggi della B e della C».

© RIPRODUZIONE RISERVATA