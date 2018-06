Artena, un altro ex Monterosi Preso Crescenzo per la mediana

di Tiziano Pompili

La Vis Artena segna un altro doppio colpo. Dopo aver pensato alla linea difensiva con l’innesto incisivo di Andrea Costantini, ex capitano del Monterosi, ecco che la dirigenza artenese rinforza in maniera pesante anche la mediana. Ufficiale l’accordo già emerso nei giorni scorsi con Ruggero Panella, ex Unipomezia, la Vis Artena ha trovato in queste ore pure l’intesa con Daniele Crescenzo, centrocampista classe 1993 sempre proveniente dal Monterosi che sembrava sul punto di firmare col Trastevere.



Un atleta giovane, ma già molto esperto della categoria e che tra l’altro in carriera ha collezionato anche qualche presenza tra i professionisti con le maglie di Lupa Castelli Romani e Sambenedettese. «Da tempo volevo portare Crescenzo ad Artena – dice soddisfatto il presidente Roberto Matrigiani – I primi acquisti fanno capire a tutti che questa società non vuole fare da comparsa in serie D e se ciò è possibile lo si deve sempre al patron Sergio Di Cori e anche all’abilità del direttore sportivo Angelucci con cui lavoriamo a stretto contatto. Ora abbiamo altri due colpi “in canna”, ma continueremo a rinforzare questa squadra per poter disputare un campionato senza troppe sofferenze».



L’inizio della stagione, però, sarà probabilmente lontano dal “Comunale”. «Il Comune sta lavorando con grande sforzo e velocità anche se gli interventi non sono da poco. Penso che per metà ottobre, comunque, la Vis Artena potrà tornare a giocare sul suo campo» conclude Matrigiani.



