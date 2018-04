Artena, il viaggio per la D continua. Angellucci: «Vis, dipende solo da te»

di Ugo Baldi

Artena a tre passi dalla serie D. La formazione di Francesco Punzi con il pari conquistato a Ladispoli ha messo una seria ipoteca sul passaggio di categoria. Mercoledi c'è in programma la sfida contro il Monte Celoni in trasferta, domenica quella in casa contro il Tolfa e infine il super match nell'ultima di campionato a Casal del Marmo contro l'Astrea. Tre partite da vincere a tutti i costi per non farsi risucchiare dalle inseguitrici. « Di facile non c'è nulla - ha detto il diesse Angelucci - contro di noi tutte puntano a fare belle figura. L'ultima è uno scontro diretto che vale una stagione. Siamo primi e abbiamo tutta l'intenzione di restarci. Dipende tutto da noi». Sul pareggio di Ladispoli Angelucci ha detto: « Risultato giusto, ci siamo divisi la partita. Capisco il rammarico dei nostri avversari per aver preso gol all'ultimo minuto»

