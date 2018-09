Roma, ecco la nuova squadra femminile della serie A: le colleghe di De Rossi&Co sfilano a piazza di Spagna

Una location unica per presentare ufficialmente la nuova squadra femminile che parteciperà al campionato di Serie A. La Roma sfila sulla Scalinata di Trinità dei Monti con l'allenatrice Elisabetta Bavagnoli e le giocatrici davanti a tifosi, curiosi, dirigenti, e colleghi uomini. A Piazza di Spagna, infatti, sono presenti anche De Rossi, Pastore, Florenzi e il resto della prima squadra di Di Francesco per accompagnare le nuove tesserate lungo la scalinata. E proprio De Rossi chiude la sfilata tenendo per mano sui gradini il capitano Elisa Bartoli.

La Roma femminile scenderà in campo per la prima volta allo stadio Tre Fontane (che ospiterà tutte le gare casalinghe) domenica pomeriggio con la Florentia in occasione del primo Trofeo Luisa Petrucci, mentre l'avvio del campionato (girone unico a 12 squadre) è fissato per il 15 settembre. «Abbiamo detto tante volte che per noi la Roma è una piattaforma sociale, un'azienda culturale, e per questo abbiamo investito nella promozione e nello sviluppo del calcio femminile - le parole del dg Mauro Baldissoni -. Siamo qui per augurare il meglio alla squadra. Da oggi le ragazze che giocano a calcio con i colori giallorossi fanno parte della famiglia della Roma». A rappresentare il Comune l'assessore allo sport, Daniele Frongia: «Questa sfilata sportiva è stata accolta con entusiasmo dall'amministrazione. Complimenti e in bocca al lupo al tecnico Bavagnoli e alle sue ragazze». «Non posso dire dove arriveremo, ma questa squadra vorrà dire la propria ed essere protagonista nel campionato. Vogliamo appassionare le persone, avvicinarle al mondo del calcio femminile» le parole dell'allenatrice giallorossa, in linea col capitano Bartoli: «Da romana e romanista è un privilegio indossare la fascia al braccio. Sono sicura che faremo grandi cose, ci toglieremo tante soddisfazioni».

