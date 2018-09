Montespaccato, la maglia Audace a Pignatone e monsignor Lorefice

di Paolo Baldi

Oggi i ragazzi dell’ Asilo Savoia Montespaccato che hanno consegnato una maglia da gara al Capo della Procura di Roma Pignatone e all’Arcivescovo di Palermo Lorefice, nell’ambito di una iniziativa pubblica a Roma in memoria di Don Puglisi. «L’Asilo Savoia e tutti i ragazzi della squadra - ha dichiarato il presidente dell’IPAB Massimiliano Monnanni - sono da tempo impegnati concretamente per l’affermazione della cultura della legalità. Non è un caso che il Tribunale di Roma abbia chiesto proprio all’Asilo di assumere la gestione del Montespaccato Calcio all’indomani del sequestro giudiziario per mafia. Oggi attraverso la scelta di donare al Procuratore Pignatone e all’Arcivescovo Lorefice la maglia da gara del nuovo Montespaccato, i ragazzi vogliono simbolicamente ringraziare entrambi per il loro ruolo determinante nel combattere i fenomeni di stampo mafioso sia a livello giudiziario che attraverso il proprio magistero religioso».



Per l'occasione il Presidente della Regione Lazio Zingaretti ha annunciato di voler intitolare il centro sportivo di Via Stefano Vaj a Don Pino Puglisi che sta a confermare l’unicità di “Talento & Tenacia”, un programma che restituisce allo sport e al calcio i suoi valori e li mette al servizio della crescita umana e professionale dei ragazzi e della collettività.

«Presto - conclude Monnanni - sarà finalmente pronta anche la “Palestra della Legalità” di Ostia, 1.200 mq a disposizione del territorio, un altro progetto straordinario che vede ancora una volta i ragazzi di “Talento & Tenacia” protagonisti fuori dal campo da gioco.



Il tutto mentre i risultati agonistici finora ottenuti dal “Montespaccato Savoia” - con 3 vittorie e 2 pareggi tra Campionato e Coppa Italia - sono superiori ad ogni aspettativa di media ed esperti del settore, a dimostrazione che nel nostro caso, anziché di una squadra, possiamo parlare di una vera e propria comunità, dove il calcio e l’obiettivo agonistico è solo uno degli obiettivi da raggiungere e neppure quello principale»”.



