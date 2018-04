Astrea, Mastrodonato: «Noi arbitri di noi stessi e del campionato»

di Ugo Baldi

Nell'ultima giornata sono state due vittorie in casa e i cinque successi esterni che, hanno eguagliato il record stagionale del girone.

Tra i successi estrerni spicca quello dell'Astrea (1-0) a spese del Tor Sapienza. La squadra ministeriale ora è a quattro punti dalla coppia di testa Artena- Ladispoli. A quattro turni dalla fine il calendario dice che alla penultima c’è Ladispoli-Astrea e all’ultima giornata è in programma Astrea-Vis Artena.« C'è anche in programma tra due domeniche Artena - Ladispoli - ha fatto notare il tecnico biancazzurro Mastrodonato - pertanto tutto può accadere fino alla fine. Noi intanto non dobbiamo mai perdere, se vogliamo arrivare a giocarci la promozione in serie D. Per Speriamo in un finale a noi favorevole e interessante per noi. Ora però concentriamoci sulla gara di domenica in casa contro il Ciampino che non è facile da affrontare. Siamo in corsa e pertanto cercheremo di restarci fino alla fine». Per la gara contro il Ciampino Mastrodonato spera di recuperare Tagliaferri e Ciolli infortunati.



