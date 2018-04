L'Astrea è arbitro dei suoi sogni. Mastrodonato: «Vietato sbagliare»

di Paolo Baldi

L'Astrea ha un trittico finale di stagione che non gli permette di tirare il fiato. Il calendario gli mette davanti la sfida di mercoledi contro la Valle del Tevere, poi quella contro il Ladispoli in trasferta e infine quella in casa contro la capolista Artena.La stagione pertanto la formazione bianco azzurra se la giocherà nell'arco di poco più di quattro ore e mezzo. In pari di domenica contro Il Real Monterotondo è stato già archiaviato poichè la possibilità di agganciare i play-off e forse anche la promozione diretta in serie D ancora ci sono :« Alla fine è stato giusto così - ha detto il tecnico dei ministeriali Mastrodonato riferito al pari di domenica - ora ci attendo tre partie dove non possiami sbagliare nulla. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, piochè eventuali cali di tensione potrebbero essere fatali e puntare sempre a vincere. Non sarà facile, ma ho piena fiducia nei ragazzi».

L'attaccante Di Iorio ha fatto domenica tredici con la rete segnata al Real. « Ho tutta l'intenzione di proseguire - detto -per confezionare la vittoria in campionato».

Ladispoli e Artena sono avvisate.

