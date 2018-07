di Mauro Topini

Arrivano i primi colpi di mercato per l'Astrea. La squadra degli Istituti Penitenziari affronterà il campionato di Eccellenza con ancora Quintiliano Mastrodonato in panchina e con l'intento di migliroare il terzo posto della passata stagione, che l'ha vista sfiorare sia la promozione diretta che l'accesso ai play-off per il ritorno in serie D.



Il primo acquisto biancazzurro porta a Simone Mercadante, portiere di classe '99, che ha vestito la maglia dell'SFF Atletico nella scorsa stagione. Insieme al numero uno, sono pronti a mettersi a disposizione di Mastrodonato anche il centrocampista laterale Francesco Botti, che ha giocato con l'Albalonga la prima parte della stagione e con il Città di Ciampino la seconda. A completare il tris di novità (per ora) 'cè anche Daniele Mileto, difensore di scuola Lupa Roma ex Aprilia, che ha lasciato la Boreale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA