di Mauro Topini

Serie B e ritorno, nel giro di qualche settimana, per Dario Fratini, il giovane attaccante di classe 2000 che è stato tra i protagonisti dell'ottimo campionato Juniores della Vigor Perconti della stagione conclusa lo scorso 30 giugno. L'attaccante (oltre 20 gol per lui) era finito alla Salernitanam in serie B, il club di Claudio Lotito molto vicino alla Lazio. Ma l'avventura del ragazzo italiano, ma nato nello Zimbabwe è duarata poco perché Fratini è tornato a Roma: giocherà in Eccellenza con la maglia dell'Astrea, che lo ha preso in prestito per il prossimo campionato, che il club ministeriale vuole giocare da protagonista (vedi ritorno in serie D).

© RIPRODUZIONE RISERVATA