Astrea e Valle del Tevere, la strada per il salto in serie D passa da loro

di Mauro Topini

Sei giornate alla conclusione della Regular Season dell’Eccellenza. Sei gare per scegliere le due regine e le due damigelle (le squadre che accederanno agli spareggi nazionali) dei rispettivi gironi. Sette le squadre in corsa, tre nel girone A e quattro nel girone B, e un calendario che può essere alleato o nemico. Vediamo, quelle che possono essere gli scenari nel girone A.



Ci sono la Valle del Tevere e l’Astrea sulla strada che porta alla serie D, due gli scontri diretti che possono dire molto per le protagoniste. Il top degli scontri diretti è in programma alla 31.ma giornata (che si gioca il 22 aprile) e vedrà la Vis Artena, attuale capolista con 60 punti, ospite del Ladispoli, secondo in classifica a tre lunghezze dagli arteniesi. Per arrivare a questo scontro, la prima in classifica affronterà la trasferta a Monterotondo (contro il Real, impegnato nella corsa salvezza) e lo scontro casalingo con la Valle del Tevere, che domenica ospiterà il Ladispoli. La Valle del Tevere sarà avversaria anche dall’Astrea, nella 32.ma giornata, e per i ministeriali si tratterà della prima gara di un finale terribile che, se vedrà i biancazzurri ancora in corsa per uno dei primi due posti, potrebbe essere determinante. L’Astrea sarà infatti avversaria prima del Ladispoli (penultima giornata) e poi della Vis Artena, che concluderà il campionato proprio sul campo di Casal del Marmo.

Oltre a Vis Artena e Ladispoli, speranze di gloria ci sono anche per Astrea e Unimpomezia, anche se quest’ultima ha ben 10 punti di ritardo dalla vetta e una semifinale di Coppa Italia che forse alletta di più della rincorsa play-off.



IL CALENDARIO



29 GIORNATA

VALLE DEL TEVERE – LADISPOLI

REAL MONTEROTONDO SCALO – VIS ARTENA

BOREALE – ASTREA

UNIPOMEZIA – LEPANTO



30 GIORNATA

ASTREA – CITTÀ DI CIAMPINO

ERETUM MONTEROTONDO – UNIPOMEZIA

MONTE GROTTE CELONI – LADISPOLI

VIS ARTENA – VALLE DEL TEVERE



31 GIORNATA

LADISPOLI – VIS ARTENA

REAL MONTEROTONDO – ASTREA

UNIPOMEZIA – CRECAS



32 GIORNATA

ASTREA- VALLE DEL TEVERE

CIVITAVECCHIA – UNIPOMEZIA

TOLFA – LADISPOLI

MONTE GROTTE CELONI – VIS ARTENA



33 GIORNATA

LADISPOLI – ASTREA

UNIPOMEZIA – PC TOR SAPIENZA

VIS ARTENA – TOLFA



34 GIORNATA

ASTREA – VIS ARTENA

ATLETICO VESCOVIO – LADISPOLI

MONTI CIMINI - UNIPOMEZIA



SOTTOLINEATO CORSIVO GLI SCONTRI DIRETTI

