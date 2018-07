di Mauro Topini

Arriva dalla Lupa ed è di scuola Roma il nuovo portiere dell'Astrea. Si tratta di Francesco Proietti Gaffi, che dopo aver iniziato la scorsa stagione nella Flaminia di Civita Castellana, si è poi trasferito a Tivoli, vestendo la maglia della Lupa Roma. Cresciuto a Trigoria, Proietti Gaffi, classe '94, ha girovagato un po' per i campi della serie C, prima di tornare nel Lazio. Insieme alla firma del portiere, è arrivata anche la conferma del 2001 Ciccarelli, dopo gli arrivi di Simone Mercadante dall'SFF Atletico, di Davide Mileto dalla Boreale e di Botti dal Città di Ciampino, società quest'ultima che sta lasciando andar via tutti i big (anche Carnevali, dopo Martinelli, Citro, Pedrocchi, Castellano e Damiani ha salutato) preludio di una stagione a costo... zero.

