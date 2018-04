di Paolo Baldi

Il rendimento in casa dell' Astrea è davvero eccezionale. Mercoledi c'è stata la decima vittoria di fila a Casal del Marmo, tredicesima stagionale. I ministeriali non perdono da cinque partite e hanno raccolto 13 punti. Nel girone di ritorno è stata anche la migliore squadra con 35 punti, tre più della Vis Artena, dieci di vantaggio sul Ladispoli. E domenica la squadra di Mastrodonato, va appunto a giocarsi il primo match ball nella cittadina tirrenica.« Ci giochiamo una stagione - dice l'attaccante Nunzio Mollo che ha già realizzato undici reti - sappiamo l'importanza della gara e pertanto non possiamo fallire. Io non vedo l'ora di tornare in serie D. Tutto noi ci crediamo ad un risultato positivo».

La classifica parla chiaro; Artena prima, Astrea seconda e due punti e dietro c'è il Ladispoli ad un punto dai biancoazzurri. «Ci attende un finale di stagione davvero incerto ( l'ultima è in programma Astrea - Artena) ed entusiasmate - dice ancora la punta napoletana - che nessuno poteva prevedere. Tutto davano favorita l'Unipomezia, ma io ho sempre sostenuto che il Ladispoli era invece un complesso da tenere in considerazione. Chi ha elaborato il calendario è un mago del giallo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA