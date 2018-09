Astrea e Unipomezia, domani parte l'assalto ai sogni di... quarta serie

di Ugo Baldi

L’attesa e il tempo delle prove è terminato. Le squadre del girone A di Eccellenza edizione 2018-2019 sono pronte al via. Come sempre a farla da padrona sarà l’imprevedibilità. Tante le pretendenti alla promozione in serie D: Unipomezia e Astrea sembrano quelle più attrezzate nel girone A. Appena dietro la Valle del Tevere, il Team Nuova Florida e l'Eretum Monterotondo.

«Noi favoriti? Non credo», avverte l’allenatore dell’Astrea Mastrodonato. «Anche perché ripetersi non è facile, ma è chiaro che ci proveremo».

Da tenere d’occhio anche Montespaccato, Cynthia, Campus Eur e Villalba. Rischiano invece di sgomitare per tutta la stagione, per evitare la zona medio bassa della classifica, Civitavecchia, le due viterbesi Montalto e Ronciglione United, Real Monterotondo Scalo, Atletico Vescovio, Sporting Genzano, Almas Roma e Casal Barriera. Se non arriveranno novità (saltato Scorsini proprio ieri...) il Città di Palombara (che è di Campagnano in un pastrocchio incredibile...) ha molte possibilità di andare ad occupare in pianta stabile l’ultima casella della classifica.

Il programma della prima giornata: Astrea – Montalto; Campus Eur – Citta’ di Palombara; Civitavecchia – Ronciglione United (ore 16); Cynthia – Eretum Monterotondo; Montespaccato – Team Nuova Florida; Real Monterotondo Scalo – Sporting Genzano; Unipomezia – Almas (ore 16); Valle Del Tevere – Bricofer Casal Barriera; Villalba O.M. – Atletico Vescovio.



