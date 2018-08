Atalanta a un passo dal play-off: vince (4-1) l'andata del terzo preliminare in casa dell'Hapoel Haifa

Netto 4-1 in rimonta dell'Atalanta allo stadio «Sammy Ofer» contro i padroni di casa dell'Hapoel Haifa nell'andata del terzo turno di qualificazione di Europa League. In svantaggio al 7' per un colpo di testa di Buzaglo, gli uomini di Gasperini trovano il pari al 18' con un sinistro di Hateboer chiudendo sul 2-1 il primo tempo grazie al diagonale di Zapata al 20'. Nella ripresa a segno Pasalic (20') di testa e Barrow (41') con un 'rigorè in movimento. Giovedì 16 agosto a Reggio Emilia (ore 20), la gara di ritorno.

