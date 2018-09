Atalanta, Gasperini: «Niente rimpianti per l'Europa, testa al Cagliari»

«Ora ci buttiamo sul Cagliari e sul campionato, senza troppi rimpianti. Se non siamo riusciti ad andare ai gironi di Europa League, significa che non siamo stati abbastanza bravi». Alla vigilia del turno serale contro i sardi, Gian Piero Gasperini vuole lasciarsi alle spalle l'eliminazione dell'Atalanta dalla coppa. «L'avversario di domenica è un'ottima squadra che si è rafforzata come tante, nel contesto di una serie A equilibrata - prosegue l'allenatore dell'Atalanta -. Non dobbiamo essere presuntuosi e affrontare l'impegno con determinazione e concentrazione, oltre che con qualità».



Una battuta sul rinnovo del contratto fino al 2021 con l'opzione per un ulteriore anno, ventilata in un'intervista dall'amministratore delegato Luca Percassi: «Ne stiamo parlando da giugno, con la sosta ci sarà tempo per ridiscuterne e formalizzare. Dopo essere usciti dall'Europa League magari potevo pensare che avrebbero cambiato idea», conclude sorridendo.

