Atalanta, Gasperini: «Se vinciamo ci sono 3 match point»

«Ilicic può anche giocare dall'inizio con Palomino, e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola». Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa, Gian Piero Gasperini annuncia di fatto le novità nella formazione della sua Atalanta: «Davanti adesso non siamo contati, è stato il momento di Barrow ma anche Petagna e Cornelius sono stati importanti per noi. E in queste quattro partite che rimangono lo potranno essere anche altri», argomenta il tecnico nerazzurro, che si dice vicino all'obiettivo. «Se vinciamo domani abbiamo tre match point, certamente siamo convinti di potercela fare anche perché siamo già sesti e vogliamo tornare in Europa - chiude Gasperini -. Intorno a noi c'è un clima contagioso, una grande euforia. Bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione e l'attenzione sul campo».

