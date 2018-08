Atalanta, Gasperini: «Pareggio amaro, molto vicini a vincere»

di Redazione Sport

«È stato un pareggio amaro, eravamo molto vicini a vincere la partita». L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, non nasconde la delusione per il 3-3 dell'Olimpico. «Noi siamo stati molto bravi in tutte le situazioni, ma quando loro hanno cambiato ci è mancato un pò di rodaggio dietro, con dei buchi centrali che hanno favorito il 2-3 di Florenzi - ha proseguito l'allenatore ai microfoni di Sky Sport - . Quella rete ha dato loro fiducia e poi non dimentichiamo che la Roma mette dentro giocatori importanti. Poi nel finale ci siamo riassestati e siamo tornati a giocare bene». «Per noi è fondamentale andare in Europa, spero veramente di poter dare questa soddisfazione ai tifosi», ha aggiunto Gasperini parlando dell'impegno di giovedì, col ritorno degli spareggi di Europa League a Copenaghen. «All'andata non abbiamo segnato, forse per la prima volta in precampionato - ha detto ancora -, ma avevamo tirato venti volte...».

