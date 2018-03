Atalanta, Gasperini si lamenta: «Nazionali devastanti per noi». Oddo: «Ci faranno soffrire»

di Redazione Sport

«Oltre a Spinazzola e Ilicic c'è anche Berisha che non sta benissimo per una botta presa a Verona, tanto che con l'Albania non ha giocato». Alla vigilia della ripresa del campionato con l'Udinese, Gian Piero Gasperini deve fare la conta degli infortunati. E le noie per la sua Atalanta non si limitano al ginocchio destro dell'esterno (distorsione) e quello sinistro dello sloveno: «Gomez ha avuto qualche problema ma si è allenato, per Petagna è qualcosa che si trascina da tempo - prosegue il tecnico nerazzurro -. Caldara? Non so se sarà pronto già per la Sampdoria martedì. L'anomalia sono stati gli otto mesi prima senza infortuni particolari: stavolta la pausa per le Nazionali è stata devastante per noi».



«L'Atalanta ci farà soffrire domani. È una squadra che ti viene addosso come un Tir, forte in avanti. Quindi domani dovremo soffrire, lottare su ogni pallone, stare concentrati per 95'». Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa della vigilia in vista della gara di domani a Bergamo con l'Atalanta. Oddo si attende dunque di vedere la sua «squadra unita, compatta, che ha voglia di soffrire, con quella concentrazione, spirito di gruppo e voglia di portare a casa punti che avevamo all'inizio e che forse ci è mancata nell'ultimo periodo». Costretto già a fare i conti con numerose assenze, Oddo domani dovrà rinunciare anche a Hallfredsson fermato oggi da un riacutizzarsi a un problema al ginocchio che complica ancora di più le scelte a centrocampo. Il tecnico ha svelato solo che domani in campo ci saranno 5 difensori.

